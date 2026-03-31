Цифровизация. Айыл окмоту обяжут создать свои официальные сайты

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение законопроект о внесении изменений в закон о местных администрациях и органах местного самоуправления.
Документ предусматривает усиление требований к айыл окмоту и их руководителям, а также вводит обязательную цифровизацию на местном уровне.
Согласно проекту, айыл окмоту обязаны создать и вести официальные сайты по единому стандарту, где будут публиковаться перечень сел, режим работы, контакты (включая мессенджеры) и другая информация для граждан. При этом вводится требование регулярного обновления данных.
Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на должность главы айыл окмоту. В частности, они должны:
- иметь высшее образование и необходимый стаж работы;
- подтвердить знание государственного языка сертификатом;
- владеть официальным языком на уровне, достаточном для работы.
Как отмечается в справке-обосновании, изменения направлены на повышение прозрачности работы органов местного самоуправления, улучшение доступа граждан к информации и развитие цифровых сервисов.
Ожидается, что после обсуждения и принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.