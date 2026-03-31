Власть

Цифровизация. Айыл окмоту обяжут создать свои официальные сайты

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение законопроект о внесении изменений в закон о местных администрациях и органах местного самоуправления.

Документ предусматривает усиление требований к айыл окмоту и их руководителям, а также вводит обязательную цифровизацию на местном уровне.

Согласно проекту, айыл окмоту обязаны создать и вести официальные сайты по единому стандарту, где будут публиковаться перечень сел, режим работы, контакты (включая мессенджеры) и другая информация для граждан. При этом вводится требование регулярного обновления данных.

Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на должность главы айыл окмоту. В частности, они должны:

  • иметь высшее образование и необходимый стаж работы;
  • подтвердить знание государственного языка сертификатом;
  • владеть официальным языком на уровне, достаточном для работы.

Как отмечается в справке-обосновании, изменения направлены на повышение прозрачности работы органов местного самоуправления, улучшение доступа граждан к информации и развитие цифровых сервисов.

Ожидается, что после обсуждения и принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
