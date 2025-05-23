Глава Минэкономики рассказал о проблемах при реализации территориальной реформы

На заседании парламентской фракции «Ата Журт Кыргызстан» глава Минэкономики Бакыт Сыдыков рассказал о проблемах при реализации административно-территориальной реформы в Кыргызской Республике.
Одной из основных трудностей он назвал возникшую нагрузку на кадры в объединенных айыльных аймаках.
«Нужно уделить большое внимание инфраструктуре вновь образованных населенных пунктов. Если расстояние между двумя айыльными аймаками будет большим, необходимо дать доступ к социальным объектам. По кадрам возникают вопросы и о численности, и о качестве. Для тех, кто будет руководить 50-тысячным населением и создаст условия, нужны новые требования, чем для тех, кто руководил пятью людьми. Стоит также вопрос сочетания местных и центральных программ», — рассказал чиновник.
Он также обозначил необходимость разработки инвестиционных программ, которые будут развивать айыльные аймаки и районы.
Напомним, в прошлом году в Кыргызстане проведена административно-территориальная реформа. В результате площадь Бишкека увеличилась почти до 40 тысяч гектаров с 12,9 тысячи. В город вошли некоторые жилмассивы и айыльные аймаки Аламединского и Сокулукского районов Чуйской области.
В ноябре в столице и еще 32 городах, где также прошла реформа, избрали новые городские кенеши. Бишкекский кенеш вырос до 51 члена вместо 45.