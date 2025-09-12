10:36
Запрет на выборы главой айыл окмоту местного уроженца хотят убрать: нет эффекта

Запрет на назначение главой айыл окмоту местного уроженца хотят убрать, потому что он себя не оправдал. Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления выносит проект поправок в Закон «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления».

Напомним, согласно статье 52 этого закона, главой айыл окмоту не может быть назначен уроженец соответствующего айыльного аймака.

Чиновники признали, что на практике эта норма порождает ряд проблем.

В настоящее время в ряде районов сложилась ситуация, при которой остаются вакантными должности глав айыл окмоту. Нередко назначенные руководители исполняют свои обязанности в течение 3–4 месяцев, после чего вынуждены оставлять должность. Это негативно отражается на стабильности и результативности деятельности органов местного самоуправления. Причинами сложившейся ситуации являются дополнительные материальные и бытовые трудности, возникающие у лиц, назначаемых на должность глав айыл окмоту в другие айыльные аймаки. Вынужденный переезд и аренда жилья существенно осложняют их финансовое положение. К примеру, в Токтогульском районе все главы айыл окмоту арендуют жилье, пояснили в ведомстве.

«Кроме того, отсутствие у них прочной связи с соответствующим айыльным аймаком приводит к снижению уровня вовлеченности и заинтересованности в результатах работы. Это, в свою очередь, сказывается на эффективности деятельности айыл окмоту и уровне доверия со стороны местных жителей, которые зачастую не проявляют должной поддержки назначенным руководителям.Таким образом, действующая норма о запрете назначения уроженцев соответствующего айыльного аймака на должность главы айыл окмоту не достигает заявленных целей и требует пересмотра», — говорится в справке-обосновании.

Эту норму предлагается исключить из закона.
