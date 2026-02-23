В КР 100 айыл окмоту получат по $100 тысяч гранта на улучшение состояния пастбищ

В Кыргызстане 100 айыл окмоту получат по $100 тысяч гранта на улучшение состояния пастбищ, сообщил сегодня на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды Жогорку Кенеша глава отдела реализации сельскохозяйственных проектов (ОРСП) при Минводсельхозе Тамчыбек Тулеев.

По его словам, всего в КР имеется 230 айыл окмоту.

«В рамках проекта были по конкурсу отобраны 100 айыл окмоту, которые получат грантовые средства по $100 тысяч на эффективное управление пастбищами. При этом государство берет эти средства у доноров в виде кредита. Из $100 тысяч $70 тысяч пойдет непосредственно на восстановление пастбищ, а $30 тысяч — на дополнительные мероприятия по снижению нагрузки на пастбища. Например, в виде создания дополнительных цехов по производству корма для скота. Если будет корм, то скот меньше будет находиться на пастбищах», — добавил Тамчыбек Тулеев.

Он отметил, что состояние пастбищ сегодня удручающее. «Необходимо принимать срочные меры по их восстановлению. Для этого мы через доноров реализуем проекты в этой сфере», — добавил Тамчыбек Тулеев.