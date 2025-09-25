В Кыргызстане прекращена практика ротации глав айыл окмоту

Сегодня, 25 сентября, на заседании Жогорку Кенеша в трех чтениях депутаты поддержали законопроект «О внесении изменения в Закон «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления». Так, отменена норма, согласно которой человек, родившийся в определенном селе, не может быть назначен там главой айыл окмоту.

Напомним, что 11 сентября на заседании Жогорку Кенеша торага Нурланбек Тургунбек уулу заявил, что политика ротации глав айыл окмоту не оправдала себя, и высказался о необходимости скорейшего решения данного вопроса.

Торага отметил, что, согласно ранее действовавшему закону, желающие стать главой айыл окмоту привлекались к руководству другой сельской местности, а не своей: «Однако на практике эта мера не привела к ожидаемым результатам. Если политика ротации среди глав городов и областей, акимов оправдала себя, то среди айыл окмоту – нет. На сегодняшний день в каждом районе по две-три вакантных должности. Люди не едут работать из других сел. А если и едут, то уезжают обратно через два-три, максимум через четыре-пять месяцев», – сказал Нурланбек Тургунбек уулу.

Директор Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления Кудайберген Базарбаев также подчеркнул, что действующая правовая норма не оправдала себя, заявив, что по требованию торага в закон были внесены соответствующие изменения.