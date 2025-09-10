В Кыргызстане ряд услуг ЦОН делегирован айыл окмоту

В соответствии с Законом «О порядке делегирования органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий» 85 айыл окмоту получили полномочия по предоставлению ряда государственных услуг, ранее оказываемых исключительно через центры обслуживания населения (ЦОН). Об этом сообщает ГУ «Кызмат».

По его данным, теперь жители удаленных и труднодоступных регионов смогут получить следующие услуги непосредственно через айыл окмоту:

— государственная регистрация рождения;

— государственная регистрация заключения и расторжения брака;

— государственная регистрация смерти;

— регистрация и снятие с регистрационного учета по месту жительства и пребывания граждан КР;

— прием документов на обмен национальных паспортов граждан КР;

— оформление заявлений на получение единовременного пособия «балага сүйүнчү».

Этот шаг направлен на улучшение доступности государственных услуг для граждан, проживающих в отдаленных населенных пунктах, а также на сокращение финансовых и временных затрат, связанных с получением таких услуг.

Делегирование полномочий айыл окмоту способствует повышению эффективности и оперативности работы органов местного самоуправления и представляет собой значимый шаг в направлении децентрализации и цифровизации государственных процессов.

В свою очередь, ГУ «Кызмат» обеспечивает айыл окмоту необходимой техникой, а подбор ответственных сотрудников для оказания услуг осуществляется самими айыл окмоту.