Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Кыргызстане снизилась на 11,7 процента

В Кыргызстане за неделю, с 8 по 14 декабря, зарегистрировано 37 тысяч 629 случаев ОРВИ и гриппа. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, по сравнению с предыдущей неделей наблюдается снижение заболеваемости на 11,7 процента.

Из всех заболевших 72,2 процента составляют дети до 14 лет.

Напомним, в КР регистрируются грипп A/H3N2, А/H1N1, В и COVID-19.

Из-за высокой заболеваемости в Бишкеке открыли дополнительные койки и мобильные клиники. Для разгрузки приемного отделения Городской детской больницы поручено направить 10 педиатров из первичного звена для временной работы в стационаре.