К реставрации знаменитого павильона «Ак-Суу» привлекли автора популярных муралов

В Бишкеке к реставрации знаменитого павильона «Ак-Суу» («Соки—Воды») привлекли автора популярных муралов Валерия Катревича. Сам архитектор и дизайнер подтвердил 24.kg эту информацию.

В начале ноября здесь начались ремонтные работы и уже восстановили часть художественной росписи.

По словам Валерия Катревича, он был очень рад получить такое приглашение и принять участие в работе по восстановлению архитектурного объекта.

«Я планирую закончить свой участок работы до Нового года. Это будет подарок городу. Мы реставрируем потолок с орнаментом внутри павильона. Там местами отвалилась штукатурка, другие повреждения есть. Нам предстоит восстановить роспись. Попасть цвет в цвет. Надеюсь, у нас все получится», — сказал он.

Валерий Катревич также подчеркнул, что эта реставрационная работа для него большая честь.

Напомним, что этот объект ранее неоднократно пытались восстановить, однако работы начинали и бросали. Павильон разрушался, несмотря на заверения городских властей провести реставрацию. Этого не удавалось сделать многие годы, потому что «Соки—Воды» перешли в частные руки и неоднократно перепродавались.

Год назад мэрия столицы наконец-то поставила точку в этом затяжном вопросе. Самобытная ротонда с земельным участком передана на баланс управления культуры муниципалитета Бишкека приказом ДУМИ от 6 декабря 2024 года.

Павильон «Соки—Воды», который многим знаком в нынешнем виде, построен в 1949-м. Первый — деревянный — на этом же месте возвели еще в 30-х годах, когда открыли месторождение минеральной воды Аксу в ущелье под Бишкеком.

Внутри павильона находится известная скульптура «Девушки с фруктами на голове», которую создала скульптор Ольга Мануйлова.

Валерий Катревич и его супруга Алиса создали творческую мастерскую.

Это не первая работа Валерия Катревича в столице. Он также является автором мурала на тему кыргызского героического эпоса в международном аэропорту «Манас».

В городе также есть их мурал, посвященный выдающемуся лингвисту, профессору, академику, автору фундаментальных кыргызско-русского и русско-кыргызского словарей Константину Юдахину.

Также семейная пара — авторы еще одного популярного мурала, посвященного Ахматбеку Суюмбаеву.

В Бишкеке на стене школы № 24 появился мурал в память о погибшем в дорожно-транспортном происшествии ученике Тимуре, который создали тоже они.