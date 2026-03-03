В мэрии Бишкека рассказали про установку павильона в сквере имени Тоголока Молдо

Пресс-служба мэрии города Бишкека разъяснила ситуацию с установкой павильона «Эко Домик» в сквере имени Тоголока Молдо на улице Боконбаева.

По информации муниципального предприятия «Бишкекзеленстрой», в ночь на 2 марта во время транспортировки конструкции со стороны поставщиков произошла техническая неисправность — сломалась стрела манипулятора. В связи с этим павильон временно разместили на участке рядом со сквером, что и вызвало вопросы у горожан.

В мэрии отметили, что 3 марта планировалось привлечение другого манипулятора грузоподъемностью 20 тонн для завершения работ. Конструкцию установили в специально подготовленное место в сквере.

«Объект не будет перекрывать проход пешеходам и не ограничит доступ в сквер. Установка будет произведена с соблюдением необходимых требований», — подчеркнули в муниципалитете.

Ранее в соцсетях распространилась фотография павильона, установленного в сквере имени Тоголока Молдо. Автор публикации утверждал, что на момент съемки конструкция перекрывала тротуар и частично закрывала вход в сквер, что вызвало недовольство горожан.

В мэрии заверили, что ситуация носила временный характер.