Общество

Гибель мальчика в ДТП. На стене школы № 24 появился мурал в память о Тимуре

В Бишкеке на стене школы № 24 появился мурал в память о погибшем в дорожно-транспортном происшествии ученике Тимуре. Об этом 24.kg сообщил автор работы Валерий Катревич.

По его словам, мурал он закончил со своей супругой Алисой.

«Мы вчера закончили мурал очень социально значимый, трагичный, посвященный Тимуру, который погиб на светофоре под колесами машины, управляемой несовершеннолетним. Этот мурал инициирован родителями, поддержан школой, а самое главное — людьми. Я обсуждал с ними эскиз, спрашивал их мнение, в общем, подошел к этой теме очень серьезно, так как она весьма острая», — рассказал художник.

Он также отметил, что считает этот мурал своей лучшей работой, не с точки зрения техники, а с точки зрения общественной значимости.

Валерий Катревич также подчеркнул, что идея изображения полностью придуманная им, а не искусственным интеллектом — нужно было изобразить ребенка без ребенка, проблему, но без прямого изображения.

Напомним, страшное ДТП произошло в Бишкеке вечером 18 октября на пересечении улиц Боконбаева и Абдрахманова. В результате столкновения с Lexus RX 330 автомобиль Toyota Camry вылетел на тротуар и сбил четырех пешеходов. На месте погиб подросток Тимур. Ему было всего 13 лет. Остальные трое пострадавших госпитализированы с различными травмами.

Мать погибшего мальчика обратилась к общественности и властям с просьбой не допустить замалчивания дела и привлечь всех причастных к ответственности.

Это не первая работа Валерия Катревича в столице. Он также является автором мурала на тему кыргызского героического эпоса в международном аэропорту «Манас». 

Алиса и Валерий Катревичи создали творческую мастерскую.

В городе также есть их мурал, посвященный выдающемуся лингвисту, профессору, академику, автору фундаментальных кыргызско-русского и русско-кыргызского словарей Константину Юдахину.

Также они авторы еще одного популярного мурала, посвященного Ахматбеку Суюмбаеву.    
Гибель мальчика в ДТП. На стене школы № 24 появился мурал в память о Тимуре
