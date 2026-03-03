В сквере имени Тоголока Молдо ставят павильон? Горожане задаются вопросами

В социальных сетях распространяется фотография павильона, который устанавливают в сквере имени Тоголока Молдо по улице Боконбаева в Бишкеке.

По словам автора публикации, во время съемки конструкция перекрывала тротуар и частично закрывала вход на территорию сквера. Это вызвало недовольство среди горожан:

«Неужели он так и будет стоять?»

На данный момент это единственный павильон, появившийся на территории сквера. В связи с этим пользователи соцсетей интересуются, на каких основаниях ведется установка и какое назначение будет у объекта. Люди предполагают, что это может быть новая точка общепита или объект для развлечений.

Официальных разъяснений о законности установки и предназначении павильона пока не поступало. Жители ожидают комментариев от городских служб.