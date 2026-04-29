Для галочки? В Бишкеке комки убрали ради мероприятия с участием чиновников

Фото читателя 24.kg. Вот такая красота сегодня в центре столицы. Но скоро сюда вернут комки

Центр Бишкека расчистили от уродливых комков, которые мэрия ранее натыкала буквально на каждом углу. Как сообщил читатель, сегодня утром он с удивлением увидел чистый, ухоженный центр, каким и должна быть столица.

Однако радоваться долго не пришлось. «Пообщался с дворниками из «Тазалыка». Оказалось, что с участием чиновников будут торжественно открывать отреставрированный павильон «Ак-Суу», — написал он.

Автор сообщения показал, как будет выглядеть центр столицы после окончания мероприятия. Он также показал, как комки мэрия спрятала за тряпкой.

«Пожалуйста, передайте администрации президента, чтобы мэр показал высоким гостям не только легендарный «Ак-Суу», но и скверы, утыканные комками. Пусть объяснят городским властям, что столица должна быть столицей, а не базаром», — отметил читатель.

Напомним, легендарный павильон «Соки—Воды» начали реставрировать в прошлом году. В нынешнем виде он был построен в 1949-м. Первый — деревянный — на этом же месте возвели еще в 30-х годах, когда открыли месторождение минеральной воды Аксу в ущелье под Бишкеком.

Внутри павильона находится известная скульптура «Девушки с фруктами на голове», которую создала скульптор Ольга Мануйлова.

