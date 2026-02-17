Каким будет новый культурный центр на месте сгоревшего кинотеатра «Чатыр-Куль»

Мэрия Бишкека подготовила эскизный проект современного культурного центра, который планируется построить на месте бывшего кинотеатра «Чатыр-Куль».
Проект реализуется по инициативе столичного муниципалитета. В настоящее время Управление капитального строительства мэрии установило ограждение по периметру территории и приступило к демонтажным работам.
На сегодня разработан эскизный проект будущего культурного центра. Проектирование продолжается. В мэрии отмечают, что новый объект должен стать современным пространством для проведения культурных мероприятий и развития творческой среды столицы.
Сроки начала строительства и ориентировочная стоимость проекта пока не уточняются.
Согласно «Городской энциклопедии Фрунзе», кинотеатр «Чатыр-Куль» открыли в 1967 году в Ботаническом жилмассиве — на улице Душанбинской (ныне улица Токтоналиева). Со временем кинотеатр прекратил работу. В 2010 году здание национализировали и передали государственному молодежному театру «Учур». Однако капитальный ремонт объекта так и не сделали.