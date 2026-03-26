13:08
USD 87.45
EUR 101.46
RUB 1.08
Общество

Легендарный павильон «Ак-Суу» в Бишкеке готов к открытию после реконструкции

В Бишкеке завершается реконструкция легендарного павильона «Ак-Суу», расположенного в центре города. По словам рабочих, которые благоустраивают и приводят объект в порядок, открыть его планируют на этой неделе.

24.kg
Фото 24.kg
Как отмечается, в ходе реконструкции удалось сохранить исторический облик здания. Восстановлены декоративные элементы, включая барельеф и архитектурные узоры, которые долгое время находились в плохом состоянии.

Павильон «Ак-Суу» построили в 1970-е годы. Он стал одним из узнаваемых городских объектов. Павильон десятилетиями ассоциировался у жителей столицы с мороженым и минеральной водой, являясь популярным местом отдыха и встреч.

Целью реконструкции стало сохранение архитектурного наследия и возвращение объекту его первоначального назначения. После открытия павильон вновь может стать одной из точек притяжения для горожан и туристов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/367538/
просмотров: 847
Версия для печати
Материалы по теме
Возле здания Минкультуры разваливается памятник Айдарбекову — отвалились буквы
Памятники Бишкека моют и приводят в порядок: «Тазалык» начал работы
В Бишкеке увековечат память венгерского ученого-тюрколога Иштвана Мандока
В мэрии Бишкека рассказали про установку павильона в сквере имени Тоголока Молдо
В сквере имени Тоголока Молдо ставят павильон? Горожане задаются вопросами
Женщина установила себе памятник на кладбище в Бишкеке и ухаживает за ним
Снести нельзя оставить. Что думают бишкекчане о судьбе кафе «Улитка»?
В Бишкеке открыли памятник легендарному режиссеру Толомушу Окееву
В Чечне открыли монумент памяти погибших при крушении самолета AZAL
Манас растворился в тумане: фото с площади Ала-Тоо стало хитом соцсетей
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будут дожди. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 марта В Бишкеке в начале недели будут дожди. Прогноз погоды на 23-25 марта
Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31&nbsp;марта Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31 марта
Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об&nbsp;освобождении Махабат Тажибек кызы Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об освобождении Махабат Тажибек кызы
С&nbsp;1&nbsp;июля начнут платить по&nbsp;1,2 тысячи сомов на&nbsp;детей до&nbsp;трех лет. Подробности С 1 июля начнут платить по 1,2 тысячи сомов на детей до трех лет. Подробности
Бизнес
Хотите двойной бонус: 200&nbsp;ГБ + 200&nbsp;сомов? Переходите на&nbsp;O!Bank + О! Хотите двойной бонус: 200 ГБ + 200 сомов? Переходите на O!Bank + О!
Обязательное страхование для перевозчиков Кыргызстана онлайн через MegaPay Обязательное страхование для перевозчиков Кыргызстана онлайн через MegaPay
&laquo;ИННОПРОМ. Центральная Азия&raquo; соберет лидеров промышленности в&nbsp;Узбекистане «ИННОПРОМ. Центральная Азия» соберет лидеров промышленности в Узбекистане
Жилье мечты&nbsp;&mdash; как быстро его купить или построить Жилье мечты — как быстро его купить или построить
26 марта, четверг
13:06
Хотите двойной бонус: 200 ГБ + 200 сомов? Переходите на O!Bank + О! Хотите двойной бонус: 200 ГБ + 200 сомов? Переходите на...
13:01
Пропускную способность международного аэропорта «Манас» увеличат втрое
12:58
Численность постоянного населения Кыргызстана превысила 7,4 миллиона человек
12:55
В Бишкеке накрыли опасные точки с газом: заправляли авто с нарушениями
12:53
В Кыргызстане предлагают узаконить киберспорт