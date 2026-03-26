Легендарный павильон «Ак-Суу» в Бишкеке готов к открытию после реконструкции

В Бишкеке завершается реконструкция легендарного павильона «Ак-Суу», расположенного в центре города. По словам рабочих, которые благоустраивают и приводят объект в порядок, открыть его планируют на этой неделе.

Как отмечается, в ходе реконструкции удалось сохранить исторический облик здания. Восстановлены декоративные элементы, включая барельеф и архитектурные узоры, которые долгое время находились в плохом состоянии.

Павильон «Ак-Суу» построили в 1970-е годы. Он стал одним из узнаваемых городских объектов. Павильон десятилетиями ассоциировался у жителей столицы с мороженым и минеральной водой, являясь популярным местом отдыха и встреч.

Целью реконструкции стало сохранение архитектурного наследия и возвращение объекту его первоначального назначения. После открытия павильон вновь может стать одной из точек притяжения для горожан и туристов.