12:17, 26 марта 2026, Бишкек - 24.kg, Турдубек АЙГЫРОВ
Легендарный павильон «Ак-Суу» в Бишкеке готов к открытию после реконструкции
В Бишкеке завершается реконструкция легендарного павильона «Ак-Суу», расположенного в центре города. По словам рабочих, которые благоустраивают и приводят объект в порядок, открыть его планируют на этой неделе.
Фото 24.kg
Как отмечается, в ходе реконструкции удалось сохранить исторический облик здания. Восстановлены декоративные элементы, включая барельеф и архитектурные узоры, которые долгое время находились в плохом состоянии.
Павильон «Ак-Суу» построили в 1970-е годы. Он стал одним из узнаваемых городских объектов. Павильон десятилетиями ассоциировался у жителей столицы с мороженым и минеральной водой, являясь популярным местом отдыха и встреч.
Целью реконструкции стало сохранение архитектурного наследия и возвращение объекту его первоначального назначения. После открытия павильон вновь может стать одной из точек притяжения для горожан и туристов.