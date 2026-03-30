Мэрия обещала сквер, но снова ставит торговые павильоны в центре Бишкека. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, пару лет назад городские власти наконец ликвидировали комки, которые много лет незаконно стояли у железнодорожного вокзала. Чиновники обещали разбить сквер и отреставрировать старинное здание одной из первых столичных остановок. Однако обещания не выполнены.

«А вчера здесь начали снова ставить комки для торговли. Опять будут грязь, антисанитария, вонь и раздолье для бомжей», — написал бишкекчанин.

Ранее акимиат Первомайского района подтверждал намерения разбить сквер и озеленить территорию. «Строение на остановке — это объект архитектурного наследия. Он построен в конце 1920-х годов. Он будет сохранен и отреставрирован», — заявляли они.

Однако в здании после формальной акции муниципалитета снова открыли торговую точку, которая так и работает. А уникальная лепнина уничтожена.

