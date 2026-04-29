13:58
USD 87.43
EUR 102.31
RUB 1.17
Общество

Спустя 20 лет. В Бишкеке состоялась закрытая премьера «Дьявол носит Prada 2»

Фото 24.kg. Закрытая премьера фильма «Дьявол носит Prada 2»

Мир моды, интриг и высоких каблуков снова ожил — спустя два десятилетия после выхода культового фильма история Энди Сакс и Миранды Пристли получила продолжение. Первыми в Кыргызстане его увидели собравшиеся на закрытый показ.

Журналист 24.kg посетила мероприятие и прочувствовала атмосферу бишкекского гламура.

В одном из залов «Космопарка» без лишнего шума и посторонних глаз прошел закрытый показ долгожданного продолжения фильма о моде, амбициях и цене успеха. В фойе будто отдельная сцена — стройные силуэты, откровенные декольте, идеально сидящие костюмы на молодых людях.

Да, здесь встречали по одежке.

Сеть кинотеатров «Синематика» собрала тех, кто живет стилем: блогеров, владельцев бутиков и тех, кто просто любит моду не как тренд, а как настроение. Музыка диджея растворялась в разговорах, бариста разливал коктейли — и все это больше напоминало пролог к фильму, чем обычный просмотр.

На экране — знакомая история, но с новым дыханием. Энди Сакс все так же ищет баланс между карьерой и собой, а Миранда Пристли по-прежнему не признает компромиссов.

Их противостояние — холодное, точное, почти ювелирное — снова держит внимание.

Даже спустя годы Мерил Стрип (Миранда) остается символом силы и стиля, а Энн Хэтэуэй (Энди) — той самой «своей», которая когда-то вошла в мир моды случайно, но осталась в нем навсегда. Зал реагировал живо — на наряды шепотом и оценивающими взглядами, на реплики улыбками и смехом.

Этот вечер оказался не только о кино. Он о той самой жизни, о которой редко говорят вслух, но в которую хотя бы раз хочет попасть каждый.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/372346/
просмотров: 338
Версия для печати
Материалы по теме
Жена рэпера Мота в Бишкеке вышла на сцену в платье кыргызского дизайнера
Бесплатные концерты, кино и регби: в Бишкеке и Оше пройдет Неделя Франкофонии
«Смертельная битва» продолжается. Вышел трейлер второго фильма
Звездные войны возвращаются. Вышел трейлер нового эпизода
Каким будет новый культурный центр на месте сгоревшего кинотеатра «Чатыр-Куль»
На месте бывшего кинотеатра «Чатыр-Куль» построят современный культурный центр
В Париже прошел показ коллекции весна — лето — 2026 для модного дома Chanel
Здание кинотеатра «Чатыр-Куль» передадут в муниципальную собственность Бишкека
Скончался основатель дома моды Valentino Валентино Гаравани
После реконструкции в Токмоке открыли кинотеатр «Космос»
Популярные новости
Иностранцам упростят жизнь: в&nbsp;Кыргызстане хотят изменить правила получения ВНЖ Иностранцам упростят жизнь: в Кыргызстане хотят изменить правила получения ВНЖ
&laquo;Землю забирают тихо&raquo;. Как жители Бишкека теряют участки у&nbsp;своих домов «Землю забирают тихо». Как жители Бишкека теряют участки у своих домов
При повышении зарплаты педагогам в&nbsp;Кыргызстане ввели единый коэффициент При повышении зарплаты педагогам в Кыргызстане ввели единый коэффициент
Хотели как лучше, не&nbsp;вышло. Парковка мэрии на&nbsp;Орто-Сайском рынке стала квестом Хотели как лучше, не вышло. Парковка мэрии на Орто-Сайском рынке стала квестом
Бизнес
MEGA открывает код 880 для всех абонентов в&nbsp;честь 20-летия компании MEGA открывает код 880 для всех абонентов в честь 20-летия компании
Почему сделки внутри lalafo&nbsp;&mdash; это надежно? Главное с&nbsp;выступления на&nbsp;CYBERTOR Почему сделки внутри lalafo — это надежно? Главное с выступления на CYBERTOR
Simbank: как получать международные переводы Astrasend без визита в&nbsp;банк Simbank: как получать международные переводы Astrasend без визита в банк
Без квитанций и&nbsp;очередей: платежи Минприроды перевели в&nbsp;онлайн Без квитанций и очередей: платежи Минприроды перевели в онлайн
29 апреля, среда
13:51
Депутат предложил перенести часть вузов и госорганов из Бишкека в Токмок Депутат предложил перенести часть вузов и госорганов из...
13:47
MEGA открывает код 880 для всех абонентов в честь 20-летия компании
13:40
Прием документов на стипендию «Эл үмүтү» начался в Кыргызстане
13:30
Онкобольные ночуют на вокзалах и в аэропорту из-за очередей на лучевую терапию
13:29
