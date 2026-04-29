Спустя 20 лет. В Бишкеке состоялась закрытая премьера «Дьявол носит Prada 2»

Мир моды, интриг и высоких каблуков снова ожил — спустя два десятилетия после выхода культового фильма история Энди Сакс и Миранды Пристли получила продолжение. Первыми в Кыргызстане его увидели собравшиеся на закрытый показ.

Журналист 24.kg посетила мероприятие и прочувствовала атмосферу бишкекского гламура.

В одном из залов «Космопарка» без лишнего шума и посторонних глаз прошел закрытый показ долгожданного продолжения фильма о моде, амбициях и цене успеха. В фойе будто отдельная сцена — стройные силуэты, откровенные декольте, идеально сидящие костюмы на молодых людях.

Да, здесь встречали по одежке.

Сеть кинотеатров «Синематика» собрала тех, кто живет стилем: блогеров, владельцев бутиков и тех, кто просто любит моду не как тренд, а как настроение. Музыка диджея растворялась в разговорах, бариста разливал коктейли — и все это больше напоминало пролог к фильму, чем обычный просмотр.

На экране — знакомая история, но с новым дыханием. Энди Сакс все так же ищет баланс между карьерой и собой, а Миранда Пристли по-прежнему не признает компромиссов.

Их противостояние — холодное, точное, почти ювелирное — снова держит внимание.

Даже спустя годы Мерил Стрип (Миранда) остается символом силы и стиля, а Энн Хэтэуэй (Энди) — той самой «своей», которая когда-то вошла в мир моды случайно, но осталась в нем навсегда. Зал реагировал живо — на наряды шепотом и оценивающими взглядами, на реплики улыбками и смехом.

Этот вечер оказался не только о кино. Он о той самой жизни, о которой редко говорят вслух, но в которую хотя бы раз хочет попасть каждый.