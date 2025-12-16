16:49
Общество

Нужны ли в Кыргызстане 11 выходных дней в январе? Итоги голосования

Около половины читателей 24.kg, принявших участие в опросе редакции, поддерживают длинные новогодние каникулы. Об этом говорят итоги голосования.

Согласно результатам, 29 процентов респондентов считают дополнительные выходные хорошей возможностью провести время с семьей и поехать в регионы, а для 18 процентов участников опроса они нужны для восстановления после тяжелого 2025 года.

При этом 19 процентов респондентов считают, что лучше распределить выходные равномерно в течение года. 15 процентов участников голосования ответили, что слишком длинные каникулы вредят экономике и тормозят рабочие процессы.

В то же время 8 процентов респондентов считают, что 11 выходных дней — это слишком много, и их можно сократить вдвое.

Семь процентов ответили, что им все равно, главное, чтобы транспорт, больницы и службы работали без перебоев.

Напомним, согласно Трудовому кодексу, 1-7 января в Кыргызстане являются нерабочими праздничными днями. Однако в этом году чиновники предложили продлить новогодние каникулы до 12 января. Правда, 8 и 9 января придется потом отработать — в субботу 7 февраля и 25 апреля.
