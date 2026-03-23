Общество

Почти 19 тысяч человек посетили парк «Ала-Арча» за выходные

Почти 19 тысяч человек посетили государственный природный парк «Ала-Арча» за выходные. Об этом 24.kg сообщили в управделами президента.

По его данным, за три последних дня больше всего отдыхающих было в день празднования Орозо айта, 20 марта.

Статистика посещаемости следующая:

  • 20 марта — 7 тысяч 318 человек;
  • 21 марта — 6 тысяч 169;
  • 22 марта — 5 тысяч 259.

Напомним, кыргызстанцы отдыхали с 20 по 22 марта.

На территорию парка могут заезжать только электромобили.

Вместе с тем в эти дни на дорогах в сторону «Ала-Арчи» наблюдались заторы. По словам очевидцев, поток автомобилей значительно увеличился, из-за чего на отдельных участках трассы образовывались пробки.

Ранее сообщалось, что в обычные дни парк посещают в среднем 2-3 тысячи человек в день, однако в теплую погоду и праздничные дни этот показатель может достигать 4-5 тысяч.
