16:56
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.11
Общество

Нужны ли в Кыргызстане 11 выходных дней в январе 2026 года? Опрос

Согласно Трудовому кодексу, 1-7 января в Кыргызстане являются нерабочими праздничными днями. Однако в этом году чиновники предложили продлить новогодние каникулы до 12 января. Правда, 8 и 9 января придется потом отработать — в субботу 7 февраля и 25 апреля.

Проект постановления кабмина пока находится на общественном обсуждении. Однако некоторые пользователи соцсетей возмутились, что заранее с учетом трудового законодательства распланировали свое время, в том числе и рабочие процессы.

Одни кыргызстанцы считают, что затянутые праздники, как новогодние, так и майские, совершенно не оправданы, выбивают из нормального рабочего ритма, рушат графики и планы. Другие подчеркивают важность суббот для укрепления семейных ценностей, но не для работы. Третьи предлагают желающим работать по собственному графику — без выходных и праздников. Тем не менее многие зависят от работы государственных органов. При этом часть кыргызстанцев поддерживает предложение Минтруда, надеясь провести время с близкими и отдохнуть в начале предстоящего года. 

24.kg решило поинтересоваться мнением своим читателей.

Нужны ли в Кыргызстане 11 выходных дней в январе?

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354414/
просмотров: 1259
Версия для печати
Материалы по теме
Какая елка красивее — в Бишкеке или Оше? Опрос
Молодежь призывают принять участие в глобальном опросе ООН на тему безопасности
Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Итоги опроса
Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
Почти четверть читателей 24.kg против ограничения продажи алкоголя. Итоги опроса
Бишкекчане ответили замминистра: город возмутило предложение «уезжать»
Выборы близко, а желания голосовать нет: что думают жители Бишкека
Жители и гости Бишкека высказались об ограничении времени продажи алкоголя
Нужно ли в Кыргызстане ограничивать время продажи алкоголя? Опрос
В Бишкеке выяснили, что горожане думают об энергосбережении
Популярные новости
Что ждет бишкекчан на&nbsp;выходных. Прогноз погоды на&nbsp;11-14 декабря Что ждет бишкекчан на выходных. Прогноз погоды на 11-14 декабря
В&nbsp;Кыргызстане открыт памятник хану Садыру В Кыргызстане открыт памятник хану Садыру
Тест: насколько хорошо вы&nbsp;знаете творчество Чингиза Айтматова Тест: насколько хорошо вы знаете творчество Чингиза Айтматова
Время пребывания мигрантов в&nbsp;РФ предлагают ограничить сроком трудового договора Время пребывания мигрантов в РФ предлагают ограничить сроком трудового договора
Бизнес
Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и&nbsp;Freedom Ticketon в&nbsp;Бишкеке Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и Freedom Ticketon в Бишкеке
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
Red Petroleum и&nbsp;Chevrolet запускают грандиозную акцию &laquo;Путь к&nbsp;мечте&raquo; Red Petroleum и Chevrolet запускают грандиозную акцию «Путь к мечте»
Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25&nbsp;процентов на&nbsp;ОСАГО до&nbsp;конца года Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25 процентов на ОСАГО до конца года
12 декабря, пятница
16:55
Как школьников в Кыргызстане готовят к карьере в IT Как школьников в Кыргызстане готовят к карьере в IT
16:52
У компании, строившей торговый центр в 10-м микрорайоне, приостановили лицензию
16:38
Комуз вместо гитары: Камчыбек Ташиев дал совет пограничникам
16:24
Ош и Андижан подписали дорожную карту по развитию двустороннего сотрудничества
16:22
Впервые за 10 лет в Кыргызстане нашли среднеазиатскую речную выдру