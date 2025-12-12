10:39
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.11
Общество

Новогодние каникулы в Кыргызстане планируют продлить до 12 января

Новогодние каникулы в Кыргызстане планируют продлить до 12 января. Проект постановления кабмина вынесен на общественное обсуждение.

В целях рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней кабмин предлагает для работников государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий, финансируемых из государственного бюджета, работающих по графику пятидневной рабочей недели:

установить выходными днями 8 и 9 января 2026 года и перенести:

выходной день 7 февраля на рабочий день 8 января;
выходной день 25 апреля на рабочий день 9 января. 

В справке-обоснования отмечается, что в настоящее время и сразу после празднования Нового года традиционно наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.

Учитывая, что зимние каникулы у школьников в следующем году установлены до 12 января, совместный отдых родителей с детьми в этот период поспособствует укреплению семейных ценностей.

«Первые две недели января — пик зимнего туристического сезона. Продление каникул принесет дополнительный доход малому и среднему бизнесу и поспособствует развитию регионов с туристическим потенциалом. В целях сокращения дефицита электроэнергии и снижения нагрузки на коммунальную инфраструктуру целесообразно продлить зимние каникулы. Продление новогодних каникул до 12 января поспособствует повышению эффективности работы государственных учреждений и организаций, улучшению социально-экономических показателей, укреплению здоровья и благополучия населения», — отмечают в Минтруда.

По данным ведомства, принятие решения о продлении каникул не потребует значительных бюджетных расходов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354339/
просмотров: 1096
Версия для печати
Материалы по теме
Когда и сколько будут отдыхать кыргызстанцы в 2026 году: график выходных
Главную елку Бишкека зажгут 15 декабря
Площадь Ала-Тоо готовят к Новому году. Чем будут удивлять?
Мэр Бишкека запретил своим подчиненным собирать деньги на новогодние подарки
В Бишкеке начинают готовить новогодние подарки для детей
В Бишкеке начали устанавливать главную новогоднюю елку
Следующая суббота, 31 мая, станет рабочей, но не для всех — решение кабмина
График работы банков Кыргызстана на майских каникулах
Кыргызстанцев ждут короткая рабочая неделя и длинные выходные
Майские праздники. О режиме работы больниц рассказали в Минздраве
Популярные новости
Что ждет бишкекчан на&nbsp;выходных. Прогноз погоды на&nbsp;11-14 декабря Что ждет бишкекчан на выходных. Прогноз погоды на 11-14 декабря
В&nbsp;Кыргызстане открыт памятник хану Садыру В Кыргызстане открыт памятник хану Садыру
Время пребывания мигрантов в&nbsp;РФ предлагают ограничить сроком трудового договора Время пребывания мигрантов в РФ предлагают ограничить сроком трудового договора
Визит Камчыбека Ташиева на&nbsp;стройку Old Bishkek вызвал волну мемов в&nbsp;соцсетях Визит Камчыбека Ташиева на стройку Old Bishkek вызвал волну мемов в соцсетях
Бизнес
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
Red Petroleum и&nbsp;Chevrolet запускают грандиозную акцию &laquo;Путь к&nbsp;мечте&raquo; Red Petroleum и Chevrolet запускают грандиозную акцию «Путь к мечте»
Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25&nbsp;процентов на&nbsp;ОСАГО до&nbsp;конца года Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25 процентов на ОСАГО до конца года
Праздник к&nbsp;нам приходит! &laquo;Умай Групп&raquo; дарит 200 тысяч сомов Праздник к нам приходит! «Умай Групп» дарит 200 тысяч сомов
12 декабря, пятница
10:38
Тарифную льготу на ввоз электромобилей в Кыргызстан в 2026 году предоставил ЕАЭС Тарифную льготу на ввоз электромобилей в Кыргызстан в 2...
10:29
В КР для системы «Безопасный город» закупят аппаратно-программные комплексы
10:15
Штормовое предупреждение: в Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер
10:06
Водопровод в столичном жилмассиве «Биримдик Кут» отремонтируют: объявлен тендер
10:04
В Кыргызстане расширили основания для приостановки работы бизнеса при проверках