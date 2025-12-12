BBC: По миру «катится» новая волна гриппа. Чем опасен новый штамм вируса?

Десятки стран на всех континентах «накрыла» новая волна гриппа. И в этом сезоне виновником большой части случаев стал новый, особо опасный штамм вируса, передает Русская служба BBC.
По ее данным, вначале субклад (подветвь) К штамма H3N2 обнаружен в Австралии и Новой Зеландии, последовали вспышки в Японии и Британии. А сейчас этот вариант вируса зафиксирован уже более чем в 30 странах во всех частях света.
Раньше этот вариант встречался редко, и поэтому у людей недостаточно иммунитета к нему. В Британии в больницы каждую неделю попадают уже тысячи заболевших.
«Вирусы гриппа мутируют постоянно, и медики отслеживают эти изменения, чтобы создавать новые действенные вакцины против них. В большинстве случаев мутации невелики, но иногда случается, что вирус изменяется резко и очень существенно», — говорится в сообщении.
Опаснее ли этот штамм, чем другие?
Отмечается, что с субкладом К H3N2 люди в последние годы сталкивались редко, и, соответственно, у них не выработался стойкий иммунитет к нему. Поэтому, хотя симптомы при новом виде гриппа, возможно, и не тяжелее обычного, но заразиться им может большее число людей.
Стоит помнить, что некоторые из подхвативших вирус переносят его вообще без симптомов, но у многих других начинаются жар, боли в разных частях тела и быстрая утомляемость, а для пожилых и ослабленных другими болезнями этот вирус может, вообще, оказаться смертельным.
Уточняется, что многие симптомы при простуде, гриппе и ковиде совпадают, но есть и отличия, по которым можно определить, чем вы заболели.
Простуда обычно наступает постепенно и проявляется в насморке и боли в горле.
Грипп обычно начинается внезапно и несет с собой температуру, боли в разных местах и ослабленность мышц.
При ковиде симптомы похожи на симптомы гриппа, но одним из главных отличительных признаков может быть потеря вкуса и обоняния. Кроме того, ковид может сопровождаться очень резкой болью в горле.
Наилучший способ предотвратить заболевание гриппом — прививка, хотя имеющиеся сейчас вакцины, возможно, недостаточно эффективны против нового варианта вируса. Главное, что может дать имеющаяся сейчас вакцина, как объясняют специалисты, — это то, что она смягчит симптомы и поможет сдержать распространение вируса.
Сдержать распространение помогают и разные виды карантина. В Японии и Англии, например, уже закрыта часть школ.
Кроме того, на личном уровне бороться с эпидемией помогают старые, хорошо известные приемы: если заболели, закрывайте рот и нос платком, когда кашляете или чихаете, и по возможности не выходите из дома.
Отметим, что за прошлую неделю в Кыргызстане официально зарегистрировано 42,5 тысячи случаев ОРВИ и гриппа. Регистрируется грипп A/H3N2, А/H1N1, В и COVID-19.
На карантин локально закрывают детские сады, школы переводят на онлайн-обучение.