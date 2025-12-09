13:34
Общество

Гонконгский и свиной грипп. Какие вирусы циркулируют в Кыргызстане

Начальник управления департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Динара Оторбаева прокомментировала в эфире «Биринчи радио» эпидситуацию по острым респираторным вирусным инфекциям и гриппу.

По ее словам, сезон гриппа начинается со второй половины ноября и продолжается до конца января.

Со второй половины ноября в республике регистрируется грипп A/H3N2 (известный как гонконгский), в последнюю неделю присоединился другой вид вирус гриппа — А/H1N1 (свиной), есть спорадические случаи гриппа В и COVID-19.

Более 70 процентов заболевших — дети до 14 лет, поэтому на карантин закрываются некоторые детские сады, а часть школ перешла на онлайн-обучение.

«Если население будет соблюдать элементарные санитарные правила (ношение масок и самоизоляция при заболеваемости), то мы снизим заболеваемость. Особенно это важно для лиц, имеющих хронические заболевания, — у них могут развиться различные осложнения. Важно своевременно обращаться за медицинской помощью, особенно, если болеют маленькие дети — они не могут полноценно выразить свои ощущения», — сказала Динара Оторбаева.

Отметим, что за последнюю неделю в КР официально зарегистрировано 42,5 тысячи случаев ОРВИ и гриппа.
