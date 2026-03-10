08:59
Общество

В Кыргызстане за неделю зарегистрировано 6,5 тысячи случаев ОРВИ и гриппа

В Кыргызстане за неделю со 2 по 8 марта зарегистрировано 6 тысяч 576 случаев острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. Об этом сообщили в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По данным специалистов, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 14,7 процента.

Из всех заболевших 65,9 процента составляют дети до 14 лет (4,3 тысячи случаев).

Продолжается дозорный эпиднадзор за тяжелыми острыми респираторными инфекциями и гриппоподобными заболеваниями в Бишкеке, Оше и Токмоке.

Врачи призывают граждан соблюдать меры профилактики, избегать мест массового скопления людей и не заниматься самолечением, а своевременно обращаться в поликлиники по месту жительства.
