В Кыргызстане заболеваемость ОРВИ и гриппом еще немного снизилась

В Кыргызстане за неделю с 9 по 15 марта зарегистрировано 6 тысяч 423 случая острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. Об этом 24.kg сообщили в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По данным специалистов, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 2,3 процента.

Из всех заболевших 66,4 процента составляют дети до 14 лет (4,3 тысячи случаев).

Продолжается дозорный эпиднадзор за тяжелыми острыми респираторными инфекциями и гриппоподобными заболеваниями в Бишкеке, Оше и Токмоке.

Врачи призывают граждан соблюдать меры профилактики, избегать мест массового скопления людей и не заниматься самолечением, а своевременно обращаться в поликлиники по месту жительства.