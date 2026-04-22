Общество
Сюжет: Полезные советы

Не имеют научной базы. Мифы о вакцинации в Кыргызстане

В Республиканском центре укрепления здоровья и массовой коммуникации со ссылкой на Республиканский центр иммунопрофилактики рассказали о главных мифах о вакцинации, большая часть которых не имеет научной базы.

1

Миф: вакцины содержат консерванты, которые опасны для здоровья

На самом деле. Вакцина — это препарат из микроорганизмов или продуктов их жизнедеятельности. Когда она попадает в организм человека, то через определенное время развивается иммунитет к данному конкретному заболеванию.

Самым распространенным опасением родителей является содержание ртути в вакцинах.

В состав некоторых вакцин в качестве консерванта добавляют тиомерсал — органическое соединение, содержащее ртуть. Это безопасный и наиболее широко используемый консервант для вакцин, которые поставляют в многодозовых флаконах. Нет доказательств, что то небольшое количество тиомерсала, которое используют в вакцинах, опасно для здоровья.

Компоненты современных вакцин, в том числе консерванты, применяются много лет и изучены на безопасность.

2

Миф: в Кыргызстан отправляют «экспериментальные вакцины» 

На самом деле. Вакцины, используемые в Кыргызстане, имеют то же качество, что и вакцины в Европе. Их компоненты безопасны и не содержат токсичных или запрещенных веществ и широко применяются во всем мире, включая Саудовскую Аравию, Турцию и другие страны.

3

Миф: многие заболевания почти исчезли и уже не опасны, поэтому можно не прививаться

На самом деле. Несмотря на то что во многих странах заболевания, предупреждаемые с помощью вакцин, стали редки, их возбудители продолжают циркулировать в некоторых регионах мира. В сегодняшнем взаимозависимом мире они могут пересекать географические границы и инфицировать всех, у кого от них нет защиты.

Мы защищены только потому, что массово прививаемся. Высокий охват вакцинацией необходим для предотвращения инфекций. Как показывает опыт, вспышки дифтерии, кори и полиомиелита вернулись из-за отказа людей прививаться.  

4

Миф: прививки вызывают опасные для жизни побочные реакции

На самом деле. Большинство детей не испытывают побочных проявлений после иммунизации. Вакцина может вызывать незначительную и временную реакцию, например, отек, уплотнение или незначительное повышение температуры. Все реакции проходят самостоятельно в течение двух-трех дней без лечения. Последствия от болезней, предотвращаемых вакцинацией, намного выше, чем побочные проявления после иммунизации.  

5

Миф: вакцины вызывают аутизм

На самом деле. Множество достоверных научных исследований не установили связи аутизма и вакцинации. Ряд современных исследований показывает, что предпосылки к развитию расстройств аутистического спектра закладываются при формировании зародыша из-за случайных генетических аномалий.  

6

Миф: детям первого года жизни вводят слишком много вакцин, это перегружает иммунную систему

На самом деле. Научно доказано, что одновременное введение несколько вакцин не оказывает перегрузки иммунитета ребенка. Ежедневно в обычной жизни дети подвергаются воздействию нескольких сотен инородных веществ, на каждое из них иммунная система дает свою реакцию.

Простой прием пищи вводит новые антигены в организм, а многочисленные бактерии уже живут на коже, в полости рта, носа и кишечника. Ребенок подвергается воздействию значительно большего количества антигенов в результате простуды или ангины, чем при введении вакцины.

Ключевые преимущества введения нескольких вакцин или многокомпонентных вакцин за один раз — меньшее количество уколов и меньшее количество визитов в клинику. 

7

Миф: лучше пусть ребенок переболеет и получит иммунитет после болезни, чем после прививки

На самом деле. У людей появилось чувство самоуспокоенности, и некоторые считают, что вакцинация более опасна, чем сама болезнь. Эти ошибочные представления привели к значительному снижению уровня охвата прививками, особенно среди детей до одного года жизни.

Высокий уровень гигиены и санитарии не спасет детей от болезней, предотвращаемых вакцинами. Многие инфекции могут распространяться независимо от качества санитарно-эпидемиологических условий. Болезни вновь появятся, если прекратить программы вакцинации. Нужно делать прививки, даже если в стране нет вспышек заболеваний. 

В Кыргызстане 20 апреля стартовала Европейская неделя иммунизации. В период ЕНИ в республике ежегодно прививают до 75 тысяч детей и взрослых.
Материалы по теме
Отказов от плановых прививок в Кыргызстане становится меньше
В Минводсельпроме разъяснили, от каких болезней скота вакцины выдают бесплатно
Национальный вакцинный склад построят в Кыргызстане
Ученые США разрабатывают универсальную вакцину от всех типов легочных инфекций
Вакцинация против гепатита B: только 60 процентов пациентов прошли курс до конца
BBC: По миру «катится» новая волна гриппа. Чем опасен новый штамм вируса?
ВОЗ: Глобальная угроза малярии сохраняется
Россия обеспечит экспорт вакцин против заболеваний животных в Кыргызстан
Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
Сроки поступления вакцины от гриппа назвали в «Кыргызфармации»
Иссык-Куль отступал на километры. Ученый объяснил загадку озера
Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в Мекку
Кыргызская певица сняла клип с участием известных африканских танцоров
В Бишкеке будет тепло и сухо. Прогноз погоды на 20-22 апреля
О! получил престижную международную награду за лучшую IT-разработку для HR
Ozon проведет в Бишкеке крупнейший форум для продавцов из Кыргызстана
Жогорку Кенеш и Central Asia Capital планируют создать цифровой парламент
Масштабный агрофестиваль «Айдоо Фест 2026» провели в Чуйской области
