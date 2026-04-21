Отказов от плановых прививок в Кыргызстане становится меньше

Кыргызстанцы стали реже отказываться от плановой иммунизации. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач КР Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, раньше в стране регистрировали до 20 тысяч отказов.

«Проблема отказов существует, но сейчас их стало 15-17 тысяч. Даже один случай — для нас победа. Отказы от вакцины по религиозным причинам по итогам 2025 года удалось снизить на 30 процентов. Это удалось благодаря межведомственной координации и помощи религиозного сообщества и местных органов власти. Но нас волнуют отказы по причине сомнений в качестве и безопасности вакцин. Нужно больше работать над информированием населения», — сказала Гульбара Ишенапысова.

Она обратилась к гражданам с просьбой своевременно получать профилактические прививки. Они спасают жизни.