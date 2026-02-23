15:14
Общество

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Кыргызстане продолжает снижаться

В Кыргызстане за неделю с 16 по 22 февраля зарегистрировано 9 тысяч 119 случаев острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. Об этом 24.kg сообщили в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По данным специалистов, заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 13,7 процента.

Из всех заболевших 72 процента составляют дети до 14 лет (6,6 тысячи случаев). Госпитализировано 11,8 процента заболевших (1 тысяча 75 случаев).

Продолжается дозорный эпиднадзор за тяжелыми острыми респираторными инфекциями и гриппоподобными заболеваниями в Бишкеке, Оше и Токмоке.

Врачи призывают граждан соблюдать меры профилактики, избегать мест массового скопления людей и не заниматься самолечением, а своевременно обращаться в поликлиники по месту жительства.
