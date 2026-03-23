18:34
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.04
Общество

В Кыргызстане за неделю зарегистрировано 5,6 тысячи случаев ОРВИ и гриппа

В Кыргызстане за неделю с 16 по 22 марта зарегистрировано 5 тысяч 683 случая острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. Об этом 24.kg сообщили в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По данным специалистов, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 11,5 процента.

Из всех заболевших 69 процентов составляют дети до 14 лет.

Продолжается дозорный эпиднадзор за тяжелыми острыми респираторными инфекциями и гриппоподобными заболеваниями в Бишкеке, Оше и Токмоке.

Врачи призывают граждан соблюдать меры профилактики, избегать мест массового скопления людей и не заниматься самолечением, а своевременно обращаться в поликлиники по месту жительства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/367116/
просмотров: 108
Версия для печати
23 марта, понедельник
18:26
Приложение Tunduk обновили: ключевые документы вынесли на главный экран Приложение Tunduk обновили: ключевые документы вынесли...
18:26
Новый тест по слюне поможет выявлять болезнь Паркинсона — исследование
18:20
В Кыргызстане за неделю зарегистрировано 5,6 тысячи случаев ОРВИ и гриппа
18:17
Почти 70 тысяч налогоплательщиков уже подали декларации
18:08
Конкурс в судьи прошли не все — половина кандидатов не набрала баллы