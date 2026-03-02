В Кыргызстане за неделю зарегистрировано 7,7 тысячи случаев ОРВИ и гриппа

В Кыргызстане за неделю с с 23 февраля по 1 марта зарегистрировано 7 тысяч 711 случаев острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. Об этом 24.kg сообщили в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По данным специалистов, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 15,4 процента.

Из всех заболевших 72,2 процента составляют дети до 14 лет (5,6 тысячи случаев). Госпитализировано 9,4 процента заболевших (726 случаев).

Продолжается дозорный эпиднадзор за тяжелыми острыми респираторными инфекциями и гриппоподобными заболеваниями в Бишкеке, Оше и Токмоке.

Врачи призывают граждан соблюдать меры профилактики, избегать мест массового скопления людей и не заниматься самолечением, а своевременно обращаться в поликлиники по месту жительства.