Экономика

В Минводсельпроме разъяснили, от каких болезней скота вакцины выдают бесплатно

В настоящее время в Кыргызстане проводятся профилактические мероприятия среди сельскохозяйственных животных, сообщает Минводсельпром.

По его данным, некоторые биопрепараты предоставляются государством бесплатно. К ним относятся вакцины против ящура, бруцеллеза, бешенства, сибирской язвы, а также против оспы и чумы мелкого рогатого скота. Против эхинококкоза выдаются таблетки.

Однако оплата услуг ветеринара, проводящего вакцинацию, осуществляется владельцем животного.

В то же время вакцины против ряда заболеваний оплачиваются владельцами животных. К ним относятся лептоспироз, пастереллез, нодулярный дерматит, эмкар (карасан), брадзот, плевропневмония коз, ринопневмония лошадей, чума свиней, рожа, а также вакцины для домашней птицы (Ла-Сота, чума Ньюкасла, болезнь Марека), против чумки собак, средства против эктопаразитов и препараты для дегельминтизации.
