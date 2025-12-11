22:07
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.11
Общество

Актеры Таласского музыкально-драматического театра выступили в Анкаре

В Анкаре (Турция) выступили актеры Таласского областного музыкально-драматического театра. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, зрителям представили спектакль «Семетейчи Сейдана».

«Показ организован ТЮРКСОЙ при активном содействий посольства Кыргызстана в Турции. Спектакль рассказывает историю жизни семетейчи Сейданы Молдоке кызы», — говорится в сообщении.

На премьеру пришли соотечественники, проживающие в Анкаре, студенты, а также турецкие друзья, интересующиеся культурой и искусством кыргызского народа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354291/
просмотров: 132
Версия для печати
Материалы по теме
Русский театр драмы в Бишкеке приглашает на премьеру спектакля «Вий»
Кыргызстан и Корея представят ряд премьер спектакля «Семетей»
На сцене Бишкекского драмтеатра состоялась премьера спектакля «Дядюшкин сон»
Бишкекчан приглашают на премьеру спектакля «Дядюшкин сон»
В Бишкекском драмтеатре прошла премьера спектакля-притчи «Тактеке»
На международном фестивале в Актау спектакль из Кыргызстана признан лучшим
Бишкекский драмтеатр показал спектакль «Я — Эдит Пиаф» в Молдове
В Оше прошел показ этномюзикла «Раймалы и Бегимай»
Кыргызский театр драмы представил спектакль «Коркут Ата» в Азербайджане
Глава кабмина Адылбек Касымалиев посетил этно-мюзикл «Раймалы и Бегимай»
Популярные новости
Что ждет бишкекчан на&nbsp;выходных. Прогноз погоды на&nbsp;11-14 декабря Что ждет бишкекчан на выходных. Прогноз погоды на 11-14 декабря
В&nbsp;Кыргызстане открыт памятник хану Садыру В Кыргызстане открыт памятник хану Садыру
Время пребывания мигрантов в&nbsp;РФ предлагают ограничить сроком трудового договора Время пребывания мигрантов в РФ предлагают ограничить сроком трудового договора
Визит Камчыбека Ташиева на&nbsp;стройку Old Bishkek вызвал волну мемов в&nbsp;соцсетях Визит Камчыбека Ташиева на стройку Old Bishkek вызвал волну мемов в соцсетях
Бизнес
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
Red Petroleum и&nbsp;Chevrolet запускают грандиозную акцию &laquo;Путь к&nbsp;мечте&raquo; Red Petroleum и Chevrolet запускают грандиозную акцию «Путь к мечте»
Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25&nbsp;процентов на&nbsp;ОСАГО до&nbsp;конца года Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25 процентов на ОСАГО до конца года
Праздник к&nbsp;нам приходит! &laquo;Умай Групп&raquo; дарит 200 тысяч сомов Праздник к нам приходит! «Умай Групп» дарит 200 тысяч сомов
11 декабря, четверг
22:04
Бишкекчан приглашают на выставку прикладного искусства Бишкекчан приглашают на выставку прикладного искусства
21:46
Актеры Таласского музыкально-драматического театра выступили в Анкаре
21:34
Садыр Жапаров с рабочим визитом прибыл в Туркменистан
21:20
Женская сборная Кыргызстана по футболу занимает 142-е место в рейтинге FIFA
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 12 декабря: днем без осадков