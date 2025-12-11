Актеры Таласского музыкально-драматического театра выступили в Анкаре

В Анкаре (Турция) выступили актеры Таласского областного музыкально-драматического театра. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, зрителям представили спектакль «Семетейчи Сейдана».

«Показ организован ТЮРКСОЙ при активном содействий посольства Кыргызстана в Турции. Спектакль рассказывает историю жизни семетейчи Сейданы Молдоке кызы», — говорится в сообщении.

На премьеру пришли соотечественники, проживающие в Анкаре, студенты, а также турецкие друзья, интересующиеся культурой и искусством кыргызского народа.