Общество

Российский актер Михаил Ефремов впервые после колонии выйдет на сцену театра

Михаил Ефремов в конце марта впервые выйдет на сцену после отбывания срока в колонии за пьяное ДТП. На площадке театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова» он сыграет в спектакле «Без свидетелей» по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой «Беседа без свидетеля» вместе с Анной Михалковой. Премьера состоится 25 и 26 марта, сообщается на сайте театра.

Герои постановки — бывшие супруги, случайно оказавшиеся наедине спустя годы после расставания. Режиссер-постановщик — Никита Михалков, художник-постановщик — Юрий Купер.

Жанр спектакля определен как психологическая драма.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня 2020 года на Садовом кольце в районе Смоленской площади Москвы. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, принадлежащий артисту, на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada Granta, за рулем которого был 57-летний водитель-курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Последнего извлекли из машины без сознания с серьезными травмами и доставили в НИИ имени Николая Склифосовского, но спасти ему жизнь не удалось.

Медицинская экспертиза показала, что в крови актера был алкоголь. Суд приговорил его к восьми годам колонии, позже срок сокращен до 7,5 года.

Один из потерпевших — сын погибшего Виталий Захаров предъявил Михаилу Ефремову иск на сумму 7 миллионов рублей. Суд снизил ее до 800 тысяч.
