Пьеса «Стулья» Эжена Ионеско впервые прозвучит на кыргызском языке

В Бишкекском городском драматическом театре имени Арсена Умуралиева состоится долгожданная премьера фантазии в жанре абсурда «Отургучтар» — кыргызского перевода легендарной пьесы Эжена Ионеско «Стулья». Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Пьеса, написанная в 1951 году и определенная автором как трагический фарс, стала символом театра абсурда и известна постановками по всему миру.

В кыргызском переводе ее впервые представит Алымкан Дегенбаева, заслуженный деятель культуры КР.

Режиссер постановки — Чагалдак Замирбеков, сценограф и художник по костюмам — Зухра Мукамбетова, хореограф — Сергей Стрельцов, заслуженный деятель культуры КР.

Спектакль рассказывает простую, но трогательную историю о жизни, одиночестве, любви, старости и смерти. Главные герои — старик и старуха — проводят свой последний день, ожидая невидимых гостей, проживая жизнь заново и пытаясь найти смысл человеческого существования.

Роли исполнят талантливые актеры: Накинай Дыйканова и заслуженный артист КР Руслан Орозакунов. Они виртуозно передвигаются по сцене, заполненной стульями, создавая атмосферу черного юмора, комичности и правдивой грусти.

Премьера состоится 13, 14 и 15 марта по адресу: проспект Чуй, 28, Бишкек.