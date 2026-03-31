Спектакль «Бир келип кетчи Ош жакка» покорил бишкекских зрителей

Неделя показов Ошского национального драматического театра имени Султана Ибраимова в Бишкеке открылась 30 марта постановкой «Бир келип кетчи Ош жакка» («Приезжай хоть раз в Ош»). Спектакль прошел на сцене Кыргызского национального академического драматического театра имени Токтоболота Абдымомунова.

Как сообщили в Министерстве культуры, информации и молодежной политик, эпическую постановку по произведению народного писателя Кыргызстана Арслана Койчиева «Тагдыр жөнүндө ыр» («Песнь о судьбе») столичная публика встретила овациями. В мероприятии участвовали сам автор произведения и заместитель министра культуры Тимурлан Ажымалиев.

«Этот спектакль стал эпическим размышлением режиссера Уланмырзы Карыпбаева о кыргызской истории. Творчество Уланмырзы как театрального режиссера я сравниваю с наследием Чингиза Айтматова. Его постановки оказывают огромное влияние и на другие виды искусства. Благодаря таким талантам начинается эпоха возрождения кыргызской культуры», — отметил Арслан Койчиев.

Спектакль «Бир келип кетчи Ош жакка» погружает в сложные страницы национальной истории, раскрывая на глубоком философском уровне переплетение человеческих судеб и испытаний эпохи. В постановке отражена жизнь кыргызского айыла в 30–40-е годы, экологические проблемы, трагедии репрессий и Второй мировой войны.

Показ спектакля состоится и 31 марта. В рамках театральной недели бишкекским зрителям представят еще ряд знаковых постановок.

Стоит отметить, что международный театральный фестиваль «Карыпбаев Фест», посвященный творчеству режиссера Уланмырзы Карыпбаева, проходит с 29 марта по 8 апреля. Культурное мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры и международной организации тюркской культуры ТЮРКСОЙ. В рамках фестиваля в театрах Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и России покажут избранные спектакли режиссера различных жанров с глубоким философским и социальным содержанием.