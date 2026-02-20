18:40, 20 февраля 2026, Бишкек - 24.kg, Дарья НЕСТЕРОВА
На сцене БГДТ имени Арсена Умуралиева представят премьеру моноспектакля «Медея»
Фото пресс-службы БГДТ имени А. Умуралиева
Премьеру моноспектакля «Медея» по пьесе Нины Мазур представит 27, 28 февраля и 1 марта Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева. Об этом сообщает пресс-служба театра.
Моноспектакль «Медея» — это исповедь женщины, доведенной до предела любовью, предательством и одиночеством.
В исполнении талантливой актрисы, заслуженной артистки КР Динары Абдыкадыровой древний сюжет становится острым и современным высказыванием о боли, уязвимости и разрушительной силе страсти. Ее Медея — это женщина, которая любила без остатка и потому потеряла все.
Зритель становится свидетелем пути от нежности к ярости, от веры к разочарованию, от надежды к бездне. Это не просто история мести. Это портрет души, которая больше не может быть удобной и покорной.