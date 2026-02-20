19:25
Общество

На сцене БГДТ имени Арсена Умуралиева представят премьеру моноспектакля «Медея»

Фото пресс-службы БГДТ имени А. Умуралиева

Премьеру моноспектакля «Медея» по пьесе Нины Мазур представит 27, 28 февраля и 1 марта Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Моноспектакль «Медея» — это исповедь женщины, доведенной до предела любовью, предательством и одиночеством.

пресс-службы БГДТ имени А. Умуралиева
Фото пресс-службы БГДТ имени А. Умуралиева
В исполнении талантливой актрисы, заслуженной артистки КР Динары Абдыкадыровой древний сюжет становится острым и современным высказыванием о боли, уязвимости и разрушительной силе страсти. Ее Медея — это женщина, которая любила без остатка и потому потеряла все.

Зритель становится свидетелем пути от нежности к ярости, от веры к разочарованию, от надежды к бездне. Это не просто история мести. Это портрет души, которая больше не может быть удобной и покорной.

«Медея» — спектакль-предупреждение. Спектакль-вызов. Спектакль-крик. Постановку осуществили: режиссер-постановщик Александр Панин, художник-постановщик — Зухра Мукамбетова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/362871/
