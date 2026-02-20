На сцене БГДТ имени Арсена Умуралиева представят премьеру моноспектакля «Медея»

Премьеру моноспектакля «Медея» по пьесе Нины Мазур представит 27, 28 февраля и 1 марта Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Моноспектакль «Медея» — это исповедь женщины, доведенной до предела любовью, предательством и одиночеством.

Фото пресс-службы БГДТ имени А. Умуралиева

Зритель становится свидетелем пути от нежности к ярости, от веры к разочарованию, от надежды к бездне. Это не просто история мести. Это портрет души, которая больше не может быть удобной и покорной.