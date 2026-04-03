09:03
USD 87.45
EUR 100.95
RUB 1.09
Общество

Театр кукол в Бишкеке приглашает на премьеру спектакля «Ромео&Джульетта»

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева в Бишкеке приглашает 4 апреля на премьеру спектакля «Ромео&Джульетта».

Перед зрителем предстает одна из самых великих и трогательных историй любви в мировой литературе. Это гимн человечности и прощения двух юных сердец, которые вопреки вековой вражде семей и суровым испытаниям судьбы, выбирают искренность и свет.

театра кукол
Фото театра кукол

Столкновение двух враждующих сторон и чистота чувств главных героев, раскрываются через гармоничное переплетение кыргызского и русского языков. Этот прием подчеркивает, что для подлинной любви и глубоких эмоций не существует границ, а есть лишь единый язык человеческой души.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/368913/
просмотров: 1182
Версия для печати
Популярные новости
Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в&nbsp;наступившие выходные Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в наступившие выходные
В&nbsp;Баткене жители зарабатывают на&nbsp;клубнике 1,5 тысячи сомов за&nbsp;килограмм В Баткене жители зарабатывают на клубнике 1,5 тысячи сомов за килограмм
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Путин наградил кыргызстанку за&nbsp;вклад в&nbsp;проведение акции &laquo;Бессмертный полк&raquo; Путин наградил кыргызстанку за вклад в проведение акции «Бессмертный полк»
Бизнес
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за&nbsp;пару кликов Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на&nbsp;Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Стартуй с&nbsp;выгодой: 330 сомов вместо 450&nbsp;на &laquo;МегаБезлимит&raquo; Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10&nbsp;процентов на&nbsp;первую покупку BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10 процентов на первую покупку
6 апреля, понедельник
08:48
Долю теневого бизнеса в Кыргызстане глава ГНС оценил на уровне 12 процентов Долю теневого бизнеса в Кыргызстане глава ГНС оценил на...
08:34
В Кыргызстане 401 тысяча гектаров пастбищ переведена в режим восстановления
08:29
В Кыргызстане увеличился спрос на золотые слитки
08:11
Соглашение с Италией о поощрении и защите инвестиций ратифицировали власти КР
07:53
Объявлен тендер на разработку проекта нового бассейна Дворца спорта в Бишкеке
5 апреля, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 апреля: дожди
19:27
Католики мира празднуют Пасху. Папа Римский призвал всех воюющих сложить оружие