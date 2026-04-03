Театр кукол в Бишкеке приглашает на премьеру спектакля «Ромео&Джульетта»

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева в Бишкеке приглашает 4 апреля на премьеру спектакля «Ромео&Джульетта».

Перед зрителем предстает одна из самых великих и трогательных историй любви в мировой литературе. Это гимн человечности и прощения двух юных сердец, которые вопреки вековой вражде семей и суровым испытаниям судьбы, выбирают искренность и свет.

Столкновение двух враждующих сторон и чистота чувств главных героев, раскрываются через гармоничное переплетение кыргызского и русского языков. Этот прием подчеркивает, что для подлинной любви и глубоких эмоций не существует границ, а есть лишь единый язык человеческой души.