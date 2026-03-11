09:07
Спектакль «Куклы» покажут в Бишкеке в честь юбилея артиста Дмитрия Балбекина

В Кыргызском государственном академическом русском театре драмы имени Чингиза Айтматова 13 марта состоится показ спектакля «Куклы» в честь юбилея артиста Дмитрия Балбекина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и молодежной политики

Отмечается, что имя артиста уже давно стало символом искренности, профессионализма и преданности театральному искусству.

«В честь юбилея на сцене театра будет представлен спектакль «Куклы», в котором Дмитрий Балбекин исполнит главную роль. Постановка станет особым подарком для поклонников театра и почитателей таланта артиста», — говорится в сообщении.

Дмитрий Балбекин родился 12 марта 1976 года. Окончил Свердловский театральный институт. Его творческий путь на сцене начался в 1997-м, и за годы служения театру он создал множество ярких и запоминающихся образов. Зрители могут видеть его талант в таких постановках, как «Сказка о царе Салтане», «Любовь и голуби», «Мастер и Маргарита», «Куклы», «Пегий пес, бегущий краем моря», «Пиковая дама», «Мамуля», «Айтматов» и других спектаклях репертуара театра.
