Общество

Премьера жанра абсурда в Бишкеке. «Стулья» Ионеско прозвучали на кыргызском

В Бишкекском городском драматическом театре имени Арсена Умуралиева представили премьеру спектакля «Отургучтар» — кыргызского перевода знаменитой пьесы Эжена Ионеско «Стулья». Постановка стала экспериментом для труппы, впервые обратившейся к жанру театра абсурда.

На сцене — десятки стульев, два актера и невидимые гости. Для театра это не просто новая постановка, а творческий эксперимент: режиссер и актеры впервые пробуют себя в сложной и непривычной эстетике.

Эксперимент с жанром

По словам художественного руководителя театра, заслуженного деятеля культуры Айгуль Умуралиевой, спектакль задумывался как исследование.

Жанр абсурда появился в середине прошлого века и стал художественной реакцией писателей на пережитые войны и потрясения. В таких произведениях привычная логика разрушается, а смысл происходящего часто остается открытым для зрителя.

Это своего рода рефлексия на тяжелые воспоминания и потери. Человек таким образом пытается защитить себя от прошлого.

Айгуль Умуралиева

Она подчеркивает, что для труппы работа над постановкой стала новым опытом. В жанре нет четких опорных точек, привычной драматургической логики или однозначных ответов — все остается под знаком вопроса.

Изначально спектакль планировали поставить на русском языке. Однако позже создатели решили, что постановка будет звучать на кыргызском языке.

По словам художественного руководителя, большинство актеров театра — кыргызскоязычные, и именно на родном языке им легче почувствовать смысл и внутреннюю интонацию произведения.

Кстати, перевод пьесы был когда-то осуществлен поэтессой, заслуженным деятелем культуры Кыргызстана Алымкан Дегенбаевой.

История о жизни и одиночестве

Пьеса «Стулья», написанная в 1951 году, считается одним из символов театра абсурда. В ней всего два героя — старик и старуха, которые проводят последний день жизни, ожидая невидимых гостей.

Постепенно сцена заполняется стульями, а вместе с ними — воспоминаниями, фантазиями и попытками героев понять смысл прожитой жизни.

Роли исполнили актриса Накинай Дыйканова и заслуженный артист Кыргызстана Руслан Орозакунов. На протяжении всего спектакля они почти непрерывно находятся в движении, создавая атмосферу одновременно комичную и немного грустную.

Камерный театр и близость к зрителю

Постановку подготовила команда постановщиков: режиссер Чагалдак Замирбеков, сценограф и художник по костюмам Зухра Мукамбетова и хореограф, заслуженный деятель культуры Кыргызстана Сергей Стрельцов.

Для Бишкекского городского драматического театра имени Арсена Умуралиева такие творческие эксперименты — часть поиска новых форматов.

Небольшая камерная сцена позволяет зрителям находиться всего в нескольких метрах от актеров, благодаря чему возникает ощущение непосредственного участия в происходящем.

Именно поэтому, говорят в театре, каждый зритель уносит со спектакля собственное впечатление — ведь в жанре абсурда окончательных ответов не существует.
