Премьера жанра абсурда в Бишкеке. «Стулья» Ионеско прозвучали на кыргызском

В Бишкекском городском драматическом театре имени Арсена Умуралиева представили премьеру спектакля «Отургучтар» — кыргызского перевода знаменитой пьесы Эжена Ионеско «Стулья». Постановка стала экспериментом для труппы, впервые обратившейся к жанру театра абсурда.
На сцене — десятки стульев, два актера и невидимые гости. Для театра это не просто новая постановка, а творческий эксперимент: режиссер и актеры впервые пробуют себя в сложной и непривычной эстетике.
Эксперимент с жанром
По словам художественного руководителя театра, заслуженного деятеля культуры Айгуль Умуралиевой, спектакль задумывался как исследование.
Жанр абсурда появился в середине прошлого века и стал художественной реакцией писателей на пережитые войны и потрясения. В таких произведениях привычная логика разрушается, а смысл происходящего часто остается открытым для зрителя.
Это своего рода рефлексия на тяжелые воспоминания и потери. Человек таким образом пытается защитить себя от прошлого.Айгуль Умуралиева
Она подчеркивает, что для труппы работа над постановкой стала новым опытом. В жанре нет четких опорных точек, привычной драматургической логики или однозначных ответов — все остается под знаком вопроса.
Изначально спектакль планировали поставить на русском языке. Однако позже создатели решили, что постановка будет звучать на кыргызском языке.
Кстати, перевод пьесы был когда-то осуществлен поэтессой, заслуженным деятелем культуры Кыргызстана Алымкан Дегенбаевой.
История о жизни и одиночестве
Пьеса «Стулья», написанная в 1951 году, считается одним из символов театра абсурда. В ней всего два героя — старик и старуха, которые проводят последний день жизни, ожидая невидимых гостей.
Постепенно сцена заполняется стульями, а вместе с ними — воспоминаниями, фантазиями и попытками героев понять смысл прожитой жизни.
Камерный театр и близость к зрителю
Постановку подготовила команда постановщиков: режиссер Чагалдак Замирбеков, сценограф и художник по костюмам Зухра Мукамбетова и хореограф, заслуженный деятель культуры Кыргызстана Сергей Стрельцов.
Для Бишкекского городского драматического театра имени Арсена Умуралиева такие творческие эксперименты — часть поиска новых форматов.
Небольшая камерная сцена позволяет зрителям находиться всего в нескольких метрах от актеров, благодаря чему возникает ощущение непосредственного участия в происходящем.