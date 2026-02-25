21:13
Бишкекчан приглашают на пластический спектакль «ABBA вместо sLOVE»

Государственный национальный русской театр драмы имени Чингиза Айтматова приглашает на пластический спектакль «ABBA вместо sLOVE».

«Приготовьтесь к погружению в захватывающую «disco-историю», где музыка легендарной группы становится языком самой души. Пластический спектакль «ABBA вместо sLOVE» — это атмосфера чистого драйва и глубокой рефлексии, рассказанных без единого слова. В центре сюжета — Героиня, запертая в «офисном аквариуме» среди одинаковых лиц и механических движений. Но под серой оболочкой скрывается жажда свободы, которая прорывается наружу, как только начинают звучать первые аккорды», — говорится в сообщении.

Русского драмтеатра
Фото Русского драмтеатра

Спектакль пройдет 28-29 марта в 18.00. Билеты можно приобрести в кассе театра.
