Возвращение смертной казни. Конституционный суд приступил к рассмотрению вопроса

Конституционный суд Кыргызской Республики приступил сегодня к рассмотрению представления президента о даче заключения по изменениям в Основной закон страны.

Проектом предлагается внести изменение в часть 1 статьи 25 Конституции, предусматривающее возможность применения смертной казни как исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления сексуального характера в отношении детей, а также за убийство, сопряженное с изнасилованием.

В соответствии с регламентом КС КР такая категория дел рассматривается по письменной процедуре, поскольку представление о даче заключения главы государства не носит характер судебного спора и не предполагает участия сторон.

По итогам рассмотрения Конституционный суд предоставит пресс-релиз.

Напомним, с инициативой вернуть смертную казнь за особо тяжкие преступления против детей и женщин ранее выступил сам президент Садыр Жапаров. Поводом стало убийство 17-летней Айсулуу Мукашевой, похищенной и изнасилованной 27 сентября. Эта трагедия повлекла широкий общественный резонанс.

Поправки в Конституцию, предусматривающие возвращение смертной казни, вынесены на общественное обсуждение. КР также планирует отозвать ратификацию протокола ООН об отмене смертной казни.
