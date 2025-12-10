11:37
Общество

Снегопад в Бишкеке. Общественный транспорт вышел на линии в штатном режиме

В Бишкеке снегопад не повлиял на работу общественного транспорта — он вышел на линии в обычном режиме. Об этом 24.kg сообщили в столичной мэрии.

По ее данным, МП «Бишкекский городской транспорт» выпустило на линии 1 тысячу 87 автобусов, МП «Управление пассажирских перевозок» — 106. Кроме того, горожан обслуживают 67 электробусов, 71 частный микроавтобус и 105 автобусов ОсОО «Эко пассажирские перевозки».

В связи со снегопадом в городе с 2.00 вся техника и дежурные бригады муниципального предприятия «Тазалык» находятся на линии.
