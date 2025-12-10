10:02
Общество

Снегопад в Бишкеке. «Тазалык» работает с глубокой ночи

В Бишкеке с 2.00 вся техника и дежурные бригады муниципального предприятия «Тазалык» находятся на линии.

По данным столичной мэрии, спецмашины провели первую обработку дорог и продолжают активно расчищать их. Дорожные рабочие убирают снег с тротуаров, остановочных комплексов и общественных пространств.

В уборке задействованы:

  • 45 комбинированных дорожных машин;
  • 24 трактора «Беларус» с щетками и лопатами;
  • 3 фронтальных погрузчика;
  • 4 автомобиля «Хово» с отвалами;
  • 2 лаптевых погрузчика;
  • 48 дорожных рабочих.

Противогололедная обработка проводится по необходимости, в зависимости от состояния дорожного покрытия и погодных условий.
