Снегопад в Бишкеке. «Тазалык» работает с глубокой ночи

В Бишкеке с 2.00 вся техника и дежурные бригады муниципального предприятия «Тазалык» находятся на линии.

По данным столичной мэрии, спецмашины провели первую обработку дорог и продолжают активно расчищать их. Дорожные рабочие убирают снег с тротуаров, остановочных комплексов и общественных пространств.

В уборке задействованы:

45 комбинированных дорожных машин;

24 трактора «Беларус» с щетками и лопатами;

3 фронтальных погрузчика;

4 автомобиля «Хово» с отвалами;

2 лаптевых погрузчика;

48 дорожных рабочих.

Противогололедная обработка проводится по необходимости, в зависимости от состояния дорожного покрытия и погодных условий.