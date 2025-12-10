Снегопад в Бишкеке. «Тазалык» работает с глубокой ночи

В Бишкеке с 2.00 вся техника и дежурные бригады муниципального предприятия «Тазалык» находятся на линии.
По данным столичной мэрии, спецмашины провели первую обработку дорог и продолжают активно расчищать их. Дорожные рабочие убирают снег с тротуаров, остановочных комплексов и общественных пространств.
В уборке задействованы:
- 45 комбинированных дорожных машин;
- 24 трактора «Беларус» с щетками и лопатами;
- 3 фронтальных погрузчика;
- 4 автомобиля «Хово» с отвалами;
- 2 лаптевых погрузчика;
- 48 дорожных рабочих.