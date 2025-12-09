21:26
Общество

Кыргызстан получил престижную награду Russian Traveler Awards в Москве

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в России Кубанычбек Боконтаев принял участие в торжественной церемонии вручения авторитетной туристической премии издания Russian Traveler по итогам 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, премия посвящена главным туристическим возможностям и направлениям и уже несколько лет признана одной из наиболее престижных наград в туристической отрасли РФ.

«Кыргызская Республика в рамках международной номинации «Зарубежное направление» по оценке профессионального экспертного жюри заняла первое место. Принимая награду, посол пригласил всех желающих в нашу страну посетить масштабное и зрелищное мероприятие — VI Всемирные игры кочевников. Премия Russian Traveler Awards проходит уже в четвертый раз. От 50 регионов России, СНГ и других стран подано более 560 заявок. В голосовании приняли участие более миллиона пользователей. В номинации «Зарубежное направление», помимо КР, также представлены Беларусь, Южная Корея, Китай, Азербайджан, Узбекистан, Армения, Оман и Дубай», — говорится в сообщении.
