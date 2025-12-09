На ряде перевалов сняли ограничения для проезда, на Долоне работы продолжаются

Во многих регионах Кыргызстана продолжается снегопад, и дорожные службы перешли на усиленный режим работы. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций.

По данным ведомства, государственные предприятия «Кыргызавтожол-Туштук» и «Кыргызавтожол-Тундук» круглосуточно обеспечивают очистку трасс и посыпку дорог песчано-соляной смесью. Движение на основных направлениях открыто.

На 09.30 9 декабря временные ограничения для тяжелых грузовых автомобилей сняты на перевалах Тоо-Ашуу и Ала-Бел трассы Бишкек — Ош, а также на перевале Отмок автодороги Суусамыр—Талас—Тараз.

На перевале Долон автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт продолжаются работы по очистке и посыпке покрытия инертными материалами. В Минтрансе отмечают, что ограничения для большегрузов будут сняты в ближайшие часы.

Ведомство призвало водителей строго соблюдать правила дорожного движения, не выезжать на встречную полосу, своевременно менять шины на зимние и иметь при себе необходимые средства для безопасного передвижения.