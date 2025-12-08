Мэр Москвы жестко раскритиковал недовольных мигрантами: возьмите метлу сами

Мэр Москвы Сергей Собянин жестко раскритиковал недовольных трудовыми мигрантами, работающими в столице России. Об этом сообщает портал «Лента новостей Москвы».

Таким образом градоначальник ответил тем, кто считает, что Москве нужны приезжие только высокой квалификации.

Фото иллюстративное

«Я бы посоветовал этим экспертам, если они такие энтузиасты, взять метлу и пойти в московский двор помахать ею с высшим образованием, докторской диссертацией и так далее. Не думаю, что они будут это делать. А кто будет это делать? Получается, что нам нужно привлечь мигрантов с высшим образованием, которые займут высококвалифицированные места москвичей, а москвичи пойдут мести дороги? Я эту логику не очень понимаю», — сказал он.

Сергей Собянин также назвал позитивным присутствие мигрантов, которые готовы брать на себя тяжелую и неквалифицированную работу, поскольку в этой сфере тоже наблюдается серьезный дефицит кадров. По его словам, с 2018 года число трудовых мигрантов не изменилось, и никакого «массового притока», о котором иногда говорят, на самом деле нет.