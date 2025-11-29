В РФ заблокируют WhatsApp, если мессенджер не будет исполнять законы страны

WhatsApp полностью заблокируют в России в случае дальнейшего невыполнения требований российского законодательства. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

Уточняется, что мессенджер продолжает нарушать российское законодательство.

«WhatsApp используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, мошеннических и иных преступлений против наших граждан. Он не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории РФ. В связи с этим Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp», — говорится в сообщении.

СМИ сообщают, что многие жители разных регионов страны жалуются на нестабильную работу мессенджера.