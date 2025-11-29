16:26
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.12
Техноблог

В РФ заблокируют WhatsApp, если мессенджер не будет исполнять законы страны

WhatsApp полностью заблокируют в России в случае дальнейшего невыполнения требований российского законодательства. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

Уточняется, что мессенджер продолжает нарушать российское законодательство.

«WhatsApp используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, мошеннических и иных преступлений против наших граждан. Он не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории РФ. В связи с этим Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp», — говорится в сообщении.

СМИ сообщают, что многие жители разных регионов страны жалуются на нестабильную работу мессенджера.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/352722/
просмотров: 213
Версия для печати
Материалы по теме
YouTube тестирует встроенный мессенджер в мобильном приложении
В соцсети X появился полноценный мессенджер с шифрованием
В Таджикистане запустили нацмессенджер, который собирает данные пользователей
Регистрация на российской платформе Mах стала доступна для жителей Кыргызстана
Иран начал переговоры с Telegram для возобновления работы мессенджера в стране
У Telegram будет дизайн-код Liquid Glass, представленный Apple вместе с iOS 26
Переписки в мессенджерах абсолютно прозрачны для спецслужб — Дмитрий Песков
Во Франции всех госслужащих перевели на национальный мессенджер Tchap
Обязать мигрантов устанавливать и использовать мессенджер Мax предлагает Госдума
Музыка, подарки, темы. Мессенджер Telegram представил масштабное обновление
Популярные новости
В&nbsp;смартфонах Android обнаружили вирус, читающий содержимое экрана В смартфонах Android обнаружили вирус, читающий содержимое экрана
Кыргызские ученые создали&nbsp;ИИ мирового уровня для мониторинга растений Кыргызские ученые создали ИИ мирового уровня для мониторинга растений
ChatGPT начал проверять возраст пользователей с&nbsp;помощью паспорта ChatGPT начал проверять возраст пользователей с помощью паспорта
Electronic Arts открыла бесплатный пробный доступ к&nbsp;Battlefield&nbsp;6 Electronic Arts открыла бесплатный пробный доступ к Battlefield 6
Бизнес
В&nbsp;O!Store большая распродажа аксессуаров&nbsp;&mdash; только три дня В O!Store большая распродажа аксессуаров — только три дня
Школьники из&nbsp;КР могут принять участие в&nbsp;олимпиаде по&nbsp;промышленной разработке Школьники из КР могут принять участие в олимпиаде по промышленной разработке
Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по&nbsp;всему Кыргызстану Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по всему Кыргызстану
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: бесплатная доставка, скидки и&nbsp;розыгрыш квартиры «Зеленая пятница» в MMarket: бесплатная доставка, скидки и розыгрыш квартиры
29 ноября, суббота
16:25
Опасно. Airbus объявил, что тысячи его самолетов подвержены ошибке приборов Опасно. Airbus объявил, что тысячи его самолетов подвер...
16:00
Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
15:44
В РФ заблокируют WhatsApp, если мессенджер не будет исполнять законы страны
15:44
CAFA U-18 Women’s Championship. Кыргызстанки обыграли сборную Таджикистана
15:27
В Узбекистане запретили вейпы и ужесточили наказание за их продажу