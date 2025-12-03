В Бишкеке откроется выставка члена Союза художников КР Насиридин уулу Абая

В Бишкеке 5 декабря откроется персональная выставка члена Союза художников Насиридин уулу Абая. Об этом сообщили в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Выставка Насиридин уулу Абая объединяет работы, созданные в течение последнего года, однако сама концепция и идеи вынашивались автором на протяжении трех лет. Экспозиция носит интимный характер и посвящена самым близким людям в жизни художника: семье и любимому человеку.

«Я хотел просто изобразить вещи, которые меня окружают, то, что происходит в моей жизни. Сейчас именно эти простые вещи меня по-настоящему волнуют и вдохновляют. В этой выставке нет цели «открыть Америку», есть лишь желание поделиться личным и сокровенным», — отметил Насиридин уулу Абай.

Выставка продлится до 21 декабря.