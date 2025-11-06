В Кыргызстане участие женщин в общественно-политической жизни с каждым годом растет, и их представленность в органах местного самоуправления заметно увеличивается. В настоящее время 39,75 процента депутатских мандатов в местных кенешах — у женщин. Об этом сообщил директор Госагентства по делам государственной службы и местного самоуправления Кудайберген Базарбаев.

По его словам, в рамках административно-территориальной реформы общее количество депутатских мандатов в местных кенешах сократилось с 9 тысяч 62 до 6 тысяч 384. Несмотря на это, 2 тысячи 538 женщин-депутатов получили доверие избирателей.

Глава ведомства также остановился на вопросах гендерного соотношения среди государственных и муниципальных служащих. По его данным, в настоящее время общее число государственных и муниципальных служащих составляет 22 тысячи 425 человек, из них 8 тысяч 604, или 38 процентов, — женщины.

В том числе:

среди административных служащих — 20 тысяч 665 человек, из них 8 тысяч 183 (39,5 процента) женщины;

среди политических служащих — 1 тысяча 234 человека, из них 264 (21 процент) — женщины;

среди специальных служащих — 526 человек, из них 240 (45,6 процента) — женщины.

По словам Кудайбергена Базарбаева, в центральных аппаратах министерств и ведомств доля женщин особенно высока. В Минтруда она составляет 80 процентов, в Минобразования — 74 процента, в МЧС — 69 процентов, в Минцифры — 60 процентов, в Минюсте и аппарате Верховного суда — 65 процентов, а в Генеральной прокуратуре — 45 процентов.