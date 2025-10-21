«Аю Grand» продали Соцфонду за 3,2 миллиарда сомов. Теперь это ОАО «ТЦ Тунгуч»

21 октября на Кыргызской фондовой бирже прошли торги с общим объемом 3,24 миллиарда сомов. Об этом сообщает КФБ.

Почти весь оборот пришелся на одну сделку с акциями ОАО «ТЦ Тунгуч», объем торгов по его бумагам составил 3 миллиарда 237,19 миллиона сомов.

Торги по акциям стали следствием решения правительства о передаче в госсобственность имущественного комплекса ОсОО «Аю Спорт» и создании на его базе открытого акционерного общества «ТЦ Тунгуч». Распоряжение подписано председателем кабинета министров Адылбеком Касымалиевым 3 октября.

На основании документа учреждено ОАО «ТЦ Тунгуч» со 100-процентным государственным участием и уставным капиталом 3 миллиарда 237,19 миллиона сомов. Учредителем и единственным акционером выступает Госагентство по управлению госимуществом.

ГАУГИ поручено передать имущественный комплекс «Аю Спорт» в уставный капитал и реализовать 100 процентов акций нового общества Социальному фонду по номинальной стоимости. Сделка оплачивается средствами Государственного накопительного пенсионного фонда.

В состав переданного имущества вошли торгово-производственные и складские помещения площадью 65 тысяч 940,4 квадратных метра на участке 5,17 гектара на улице Исакеева, 20/1 (ТЦ «Aю Grand»); спортивно-стрелковый комплекс площадью 2 тысячи 423,7 квадратных метра на участке 0,24 гектара; нежилое помещение площадью 208,6 квадратных метра на улице Валиханова, 2/7.

Напомним, ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении основателя «Аю Холдинг» и бывшего депутата Жогорку Кенеша Шаршенбека Абдыкеримова по статье «Финансирование организованных преступных группировок». Шаршенбек Абдыкеримов покинул Кыргызстан после октябрьских событий 2020 года и с тех пор находится в международном розыске.