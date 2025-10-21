Акции Apple достигли нового исторического максимума. Сейчас капитализация компании превышает $3,8 триллиона и обеспечивает ей второе место в списке самых дорогих публичных фирм мира. Об этом сообщает CNBC.

Накануне акции Apple подорожали на бирже NASDAQ на 3,21 процента. В результате стоимость бумаг достигла нового исторического максимума. Предыдущий рекорд зафиксирован 26 декабря 2024 года на уровне $260,1 за акцию.

Эксперты отмечают, что акции Apple растут на фоне высоких продаж iPhone 17 в США и Китае. Эта версия на старте продаж оказалась более популярна, чем iPhone 16.

«Базовая модель iPhone 17 очень привлекательна для потребителей, предлагая отличное соотношение цены и качества», — сказал старший аналитик Counterpoint Менмен Чжан.

Капитализация Apple достигла отметки $1 триллион в августе 2018-го. Она стала первой компанией в Соединенных Штатах с такой рыночной стоимостью.

Акции Apple оказались под давлением весной, когда американский президент объявил о масштабных торговых пошлинах на импорт из других стран. Однако в апреле администрация Дональда Трампа освободила от пошлин смартфоны, компьютеры и другую электронику.

Электронные устройства, в частности продукция Apple, освобождались не только от базовой пошлины в 10 процентов, но и от пошлины в размере 145 процентов в отношении товаров из КНР.

В конце мая Дональд Трамп пригрозил Apple пошлинами в 25 процентов, если она не наладит выпуск iPhone в Соединенных Штатах. Производства у компании расположены в Китае, Индии и Вьетнаме.