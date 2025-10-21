13:09
USD 87.45
EUR 102.01
RUB 1.08
Экономика

Акции Apple достигли нового исторического максимума

Акции Apple достигли нового исторического максимума. Сейчас капитализация компании превышает $3,8 триллиона и обеспечивает ей второе место в списке самых дорогих публичных фирм мира. Об этом сообщает CNBC.

Накануне акции Apple подорожали на бирже NASDAQ на 3,21 процента. В результате стоимость бумаг достигла нового исторического максимума. Предыдущий рекорд зафиксирован 26 декабря 2024 года на уровне $260,1 за акцию.

Эксперты отмечают, что акции Apple растут на фоне высоких продаж iPhone 17 в США и Китае. Эта версия на старте продаж оказалась более популярна, чем iPhone 16.

«Базовая модель iPhone 17 очень привлекательна для потребителей, предлагая отличное соотношение цены и качества», — сказал старший аналитик Counterpoint Менмен Чжан.

Капитализация Apple достигла отметки $1 триллион в августе 2018-го. Она стала первой компанией в Соединенных Штатах с такой рыночной стоимостью.

Акции Apple оказались под давлением весной, когда американский президент объявил о масштабных торговых пошлинах на импорт из других стран. Однако в апреле администрация Дональда Трампа освободила от пошлин смартфоны, компьютеры и другую электронику.

Электронные устройства, в частности продукция Apple, освобождались не только от базовой пошлины в 10 процентов, но и от пошлины в размере 145 процентов в отношении товаров из КНР.

В конце мая Дональд Трамп пригрозил Apple пошлинами в 25 процентов, если она не наладит выпуск iPhone в Соединенных Штатах. Производства у компании расположены в Китае, Индии и Вьетнаме.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/347848/
просмотров: 156
Версия для печати
Материалы по теме
Фондовая биржа — это маркетплейс, но вместо одежды и гаджетов торгуют акциями
В Стамбуле снова начались массовые протесты против властей Турции
Apple впервые будет производить все четыре модели iPhone 17 в Индии
Объединяют усилия. iPhone будет работать на процессорах Samsung
Apple впервые с 2017 года поднимет цену на iPhone
Apple запретила официальным сервисным центрам ремонтировать старые Apple Watch
Корпорация Apple запустила страховку на все свои гаджеты
В Кыргызстане создадут Госфинхолдинг с уставным капиталом 5 миллиардов сомов
Apple представила новый дизайн операционных систем
Apple разрешит владельцам iPhone заменить Siri другими ИИ-ассистентами
Популярные новости
Рубль прекратил рост и&nbsp;подешевел, тенге дорожает. Курс валют на&nbsp;20&nbsp;октября Рубль прекратил рост и подешевел, тенге дорожает. Курс валют на 20 октября
&laquo;Золото под ногами&raquo;: почему богатые недра не&nbsp;делают Кыргызстан богатой страной «Золото под ногами»: почему богатые недра не делают Кыргызстан богатой страной
Аэропорт, который может стать авиационным хабом региона, построят в&nbsp;Узбекистане Аэропорт, который может стать авиационным хабом региона, построят в Узбекистане
Отмена чаевых в&nbsp;кафе. Официанты получали меньше половины из&nbsp;процентов Отмена чаевых в кафе. Официанты получали меньше половины из процентов
Бизнес
Стабильная связь и&nbsp;быстрый интернет для осеннего вдохновения Стабильная связь и быстрый интернет для осеннего вдохновения
КНУ и&nbsp;КРСУ подписали соглашения с&nbsp;фондом Central Asia Capital КНУ и КРСУ подписали соглашения с фондом Central Asia Capital
Кешбэк за&nbsp;каждую поездку: MegaPay продлевает акцию в&nbsp;Манасе Кешбэк за каждую поездку: MegaPay продлевает акцию в Манасе
Как в&nbsp;России изменятся цены на&nbsp;бензин с&nbsp;ноября Как в России изменятся цены на бензин с ноября
21 октября, вторник
13:00
Детский сад в Майлуу-Суу возвращен в собственность государства Детский сад в Майлуу-Суу возвращен в собственность госу...
12:56
Пилатес на сцене: соцсети возмутились занятием в Театре оперы и балета
12:54
Более 90 процентов детей в Кыргызстане страдают кариесом
12:50
«Бишкектеплосеть» получила новую спецтехнику
12:50
Акции Apple достигли нового исторического максимума